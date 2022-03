TIM, come vi abbiamo riportato nel corso degli ultimi giorni, non ha esentato i suoi clienti dalla proposta di alcune rimodulazioni sui costi. Alcuni abbonati del gestore italiano, per questa ragione, si sono trovati a pagare costi extra sui loro piani tariffari. Al netto di questi cambi sulle tariffe, per gli abbonati di TIM c’è ora un’occasione molto vantaggiosa per ridurre i costi effettivi mensili.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

Da qualche mese a questa parte, il provider italiano ha rivisto la sua strategia per il servizio Sempre Connesso. Gli utenti del provider, rinunciando a questa funzione che non è più obbligatoria su tutti i profili ricaricabili, avranno la possibilità di risparmiare per eccesso 2 euro ogni trenta giorni.

La funzione Sempre Connesso si attiva, come noto, nel momento del rinnovo della propria ricaricabile di riferimento, in caso di mancato credito residuo. Gli utenti avranno a loro disposizione un ticket che prevede soglie di consumo illimitate per effettuare telefonate, SMS senza limiti ed anche Giga infiniti per un giorno. Tutto questo al costo di 0,90 euro.

I clienti avranno anche la possibilità di rinnovare questo pacchetto per un secondo giorno, sempre al costo di 0,90 euro per un totale di 1,80 euro. Dal terzo giorno di mancata ricarica sarà in atto il blocco dei consumi in uscita mentre il credito sarà recuperato da TIM alla prima ricarica utile.

Per procedere alla disattivazione della funzione di Sempre Connesso e per garantirsi un piccolo ma significativo risparmio mensile, i clienti possono rivolgersi direttamente ai canali assistenza del gestore italiano.