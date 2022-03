TikTok ha annunciato domenica che agli utenti in Russia sarà temporaneamente vietato lo streaming live e l’invio di nuovi video alla piattaforma, in attesa dell’esito delle indagini. Ha affermato che lo stava facendo in reazione alla legge sulle “notizie false” recentemente implementata dal paese, che minaccia fino a 15 anni di carcere coloro che sono accusati di diffondere “disinformazione” sull’esercito o sul governo del paese.

“Non abbiamo altra scelta che sospendere il live streaming e l’aggiunta di nuovo materiale al nostro servizio video in Russia mentre indaghiamo sulle implicazioni sulla sicurezza di questa legge”, ha affermato TikTok, sottolineando anche che la sicurezza dei suoi utenti è “la preoccupazione principale dell’azienda .”

TikTok ha compiuto il passo successivo

Per il momento, gli utenti di TikTok in Russia possono continuare a comunicare tra loro e con i loro amici in altri paesi tramite l’applicazione. “Continueremo ad analizzare le condizioni emergenti in Russia per decidere quando potremmo essere in grado di riprendere completamente i nostri servizi, con la sicurezza come la nostra massima priorità”, ha affermato l’azienda in un comunicato stampa.

Dopo l’annuncio di TikTok che avrebbe iniziato a mettere etichette sui video da stazioni multimediali controllate dallo stato, l’azienda ha ora compiuto il passo successivo. A partire da venerdì, l’azienda ha dichiarato di aver iniziato a lavorare sulla strategia l’anno scorso, ma di aver deciso di accelerarne l’attuazione in reazione all’aggressione russa in Ucraina.

Gli utenti di TikTok possono aspettarsi di vedere le etichette iniziare ad apparire nei loro feed in qualsiasi momento durante i giorni successivi. Il regolatore dei media russo Roskomnadzor ha accusato TikTok di aver rimosso i contenuti dai media russi lo stesso giorno in cui la società ha annunciato la sua nuova politica.