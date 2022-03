Sky: avete aperto i popcorn? Sul colosso la lista dei film di Marzo è super saporita!

Sky è nel bel mezzo della produttività. Per il mese di Marzo la piattaforma infatti non si è messa di certo a girarsi i pollici, anzi. Questa ha proposto ai suoi utenti una vasta lista di film di ogni genere da vedere in famiglia e non solo. Ovviamente tra i nuovi arrivi ci sono anche le serie tv come Il Re con Luca Zingaretti, e The Gilded Age, il period drama firmato da Julian Fellowes. Oppure Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli condotto da Francesca Michielin, per quanto riguarda i documentari. O ancora Pechino Express, il game show on the road condotto da Costantino dellaGherardesca.

Sky: a Marzo non potete perdervi questi film

Tornando ai film, durante questo mese arriveranno sul grande colosso: