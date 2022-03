Renault Talisman: uscita di scena, siete pronti a dire definitivamente addio al modello?

Inutile girarci attorno, i SUV stanno conquistando la scena togliendo così i riflettori a modelli a cui in passato eravamo tutti particolarmente affezionati. È triste, sì, ma d’altronde, stando alla situazione attuale, le vetture come la Renault Talisman avrebbero comunque avuto vita breve. Purtroppo l’ammiraglia del marchio francese, non può più essere ordinata in nessuna delle sue versioni. La produzione è ufficialmente giunta al termine.

Renault Talisman: la fine di un’era, è tempo dell’elettrico!

La notizia non è di certo arrivata da un momento all’altro, visto che si parlava di un possibile “pensionamento” già da tempo, per questa ragione non siamo così sorpresi di quanto accaduto. Ovviamente Renault non ha smesso di produrre, bensì la casa automobilistica francese fondata nel 1898 sta puntando a dei modelli ben più redditizi per il suo rilancio. Dando un’occhiata ai dati delle vendite europee della Talisman, queste hanno raggiunto il picco di 34.344 unità nel 2016 e da allora sono notevolmente diminuite per via del maggiore interesse riscontrato nei confronti dei SUV.

Ancor prima che avesse inizio la pandemia, le vendite erano già crollate a 16.405 unità nel 2019 per poi calare bruscamente a 8.025 unità l’anno successivo. Tale modello era disponibile con motori benzina turbo di 1.3 litri di cilindrata con potenze fino a 118 kW e con diesel fino a 148 kW.

Ebbene, è arrivato proprio il momento di dire addio alla Renault Talisman. Seppur con malincuore, ricordiamo che l’azienda è già proiettata verso il futuro: la mobilità elettrica. E lo dimostra il debutto della nuova Megan E-Tech Electric. Parlando di SUV, invece, tra pochi giorni arriverà anche la nuova Austral.