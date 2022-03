Finalmente è arrivato sul mercato uno smartphone che potrà competere soprattutto sul prezzo, per la fascia alta del mercato, stiamo parlando del Motorola Edge 30 Pro. Ha un prezzo più alto rispetto l’anno scorso, ma è super competitivo se pensiamo alle sue specifiche tecniche rispetto alla concorrenza.

Prestazioni al Top e Design

Siamo onesti, non era difficile fare peggio rispetto l’anno scorso. A questo giro Motorola ha rimediato, installando il processore top di gamma della Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Stiamo parlando del nuovo processore di prima generazione del Colosso Qualcomm che consente prestazioni elevatissime con un minor riscaldamento della scocca e un minor consumo della batteria. Un processore che abbiamo già visto anche su altri dispositivi e che abbiamo veramente apprezzato per la sua potenza e con la quale ci siamo trovati benissimo anche su questo Edge 30 Pro. Infatti sul Motorola, il processore funziona bene, non ci sono rallentamenti e non ci sono impuntamenti, se solo tutti gli smartphone fossero così. Questo device ha un doppio taglio di memoria: da 8 o 12 GB di RAM a seconda che vi siano 128, 256 o 500 GB di storage interno.

Un’altra cosa che abbiamo apprezzato sin dall’inizio, è il fatto che si tenga davvero bene in mano, non diciamo che si può arrivare da una parte all’altra del display con una sola mano, ma si maneggia tranquillamente ed ha un buon grip. Merito anche del peso contenuto di soli 196 grammi, quindi al di sotto dei 200 g.

Il design e il formfactor non ché la qualità dei materiali costruttivi rendono questo dispositivo molto comodo nell’utilizzo quotidiano. A questo punto vi spieghiamo il motivo per cui noi crediamo che possa veramente essere interessante, nell’ottica di chi sta cercando un flagship, ma ad un prezzo più competitivo rispetto alla sua categoria. Infatti il prezzo è di €849, ebbene si, molto meno rispetto ai competitors più noti.

La cosa bella di questo dispositivo è che è un device top di gamma, ma senza fronzoli. Ovvero, rispetto alla concorrenza gli mancano alcune piccole cose, ma sono quelle cose che che possiamo definire: “un esercizio di stile”. Un qualcosa che può essere bello da avere su un dispositivo, ma abbastanza inutile nell’utilizzo quotidiano del device. Quindi, tutto ciò che a noi ci serve nell’utilizzo quotidiano è presente su questo dispositivo e quindi veramente lode a Motorola che ha preso in pieno ogni piccolo dettaglio.

Un esempio?

Il lettore d’impronte digitale sotto al display, ha un costo ovviamente per le case costruttrici di smartphone e a volte non tutti questi sensori funzionano alla perfezione. Motorola ha risolto questo problema installando il sensore per le impronte digitali di lato su di un tasto (come su alcuni vecchi Sony).

Quindi Motorola ha risparmiato e l’utente ha risparmiato a sua volta. Questo sensore funziona benissimo, il dispositivo si sblocca 10 volte su 10. Questo è un esempio del perché definiamo il Motorola Edge 30 Pro, un top di gamma senza fronzoli.

Bellissimo il display che è un P-Oled FHD+ da 6,7 pollici, HDR 10 Plus e un refresh rate a 144 Hz. Altro esempio del perché lo definiamo senza fronzoli, non serve un display QHD , ma un FHD+ va più che bene per quello che può percepire l’occhio umano. Le cose fondamentali ci sono, ovvero, un alto refresh rate e l’HDR 10 Plus.

Il sistema operativo Android 12 rende il tutto molto fluido è anche un Android quasi stock con pochissime personalizzazioni, diciamo che ci ha stupiti positivamente. Poi troviamo una batteria da 4800 mAh che consente un’autonomia di quasi un giorno e mezzo di utilizzo abbondante, anche sotto stress e con una ricarica veloce a 65 W. Ricarica wireless a 15 W per quanto riguarda il Reverse Wireless Charging. Quindi anche dal punto di vista della ricarica veramente Lode a Motorola.

Il dispositivo è dotato di certificazione, anche qui senza fronzoli, IP 52 contro schizzi e polvere. Inoltre, è presente il 5G, WiFi 6, Dual SIM, USB-C e ha 2 stereo. Infatti l’audio è abbastanza buono. Concludiamo dicendo che ha il Bluetooth 5.2, quindi di ultimissima generazione, che consente connessioni più rapide.

Comparto fotografico

Sul retro troviamo un triplo sensore fotografico, quindi no come negli altri top di gamma dove ne troviamo quattro. Su questo device manca la fotocamera periscopica, per intenderci il superzoom a 100x. Infatti qui, nello specifico, troviamo lo zoom digitale fino a 10x, questa potrebbe essere una mancanza che potremmo notare maggiormente.

Quindi anche la fotocamera è senza fronzoli, ma in questo caso, la mancanza di questa feature potrebbe essere un punto a sfavore invece che positivo.

Comunque eccellenti scatti notturni molto definiti, bilanciamento dei bianchi quasi perfetto e ottima stabilizzazione della camera principale anche per quanto riguarda i video. Di giorno i scatti sono sempre buoni e nitidi.

Fantastica la fotocamera anteriore, qui troviamo con il sensore più grande attualmente in commercio, ovvero da 60 megapixel. Quad pixel e quindi abbiamo una risoluzione assurda per i nostri selfie. Possibilità di registrare video in 8k a 24 FPS, come i maggiori top di gamma sul mercato e 4K a 60 o 30 FPS e uno slow motion a 960 FPS.

Conclusioni

Complessivamente quindi, possiamo dire che questo smartphone onestamente ci ha veramente stupiti. Finalmente Motorola ritorna sul mercato con un top di gamma veramente competitivo. Ripetiamo a noi piace definirlo un flagship senza fronzoli, davvero brava Motorola.

Fateci sapere voi cosa ne pensate, sul nostro canale YouTube trovate la videorecensione completa.