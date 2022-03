È chiaro che Porsche stia preparando un restyling della gamma 911, e questa volta porterà un nuovo modello con una variante ibrida. L’ultimo prototipo che è stato individuato dai fotografi lo conferma, poiché ha degli adesivi con la scritta “ibrido“. Tuttavia, non tutti i prototipi hanno un set di adesivi ibridi.

La galleria fotografica include le immagini di due prototipi ibridi, ed entrambi sfoggiano adesivi gialli che segnalano la presenza di una configurazione ibrida benzina-elettrica. Come si può osservare, non sono presenti elementi aggiuntivi sulla fiancata del veicolo ad eccezione del tappo del serbatoio del carburante, che riconferma il fatto che questi modelli non sono ibridi plug-in.

Inoltre, Porsche ha adattato la tecnologia delle sue auto da corsa, come la 919 Hybrid, solo per citarne una, per la sua prossima 911 ibrida. Sebbene sia previsto un lieve miglioramento del risparmio di carburante e della riduzione delle emissioni, la configurazione è probabilmente configurata per migliorare ulteriormente le prestazioni.

credit photo: autoevolution

Un nuovo design in arrivo

Dal punto di vista del design, i prototipi testati continuano a presentare diversi tipi di design delle ruote, ma il camuffamento ha reso impossibile capire la differenza.

Proprio come altri prototipi prima di loro, questi sono dotati di una serie di luci aggiuntive sui bordi del paraurti anteriore. Come si vede dalle foto, le luci vengono utilizzate sia come marcia diurna che come indicatori di direzione, in alternativa.

Se osserviamo bene il paraurti anteriore, appena sopra le griglie sui lati, possiamo individuare un po’ di nastro adesivo che dovrebbe coprire il punto in cui le vere luci si posizioneranno sull’auto di serie.

Il paraurti posteriore di questi modelli è ancora in lavorazione, in quanto è sia rivestito in mimetica che dotato di elementi temporanei che non saranno presenti sul modello di serie. Lo stesso si può dire degli elementi verticali sul cofano del motore, che sono stati rimossi.