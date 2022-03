Per poter operare nella categoria OPEN sarà necessario allenarsi secondo le seguenti condizioni:

Per i piloti UAS di classe C, l’addestramento deve essere conforme al formato europeo:

OPEN A1 e A3: seguire un percorso formativo e superare il relativo esame (Online – e-learning)

OPEN A2: dopo aver superato la prova per gli OPEN A1 e A3, il candidato dovrà autoformarsi in modo pratico (nelle condizioni operative dell’OPEN A3) e superare un esame aggiuntivo (in classe)

Per i piloti UAS SENZA classe C, il livello di qualificazione deve essere equivalente a quello previsto dalle normative europee per la prevista sottocategoria OPEN (Limited OPEN). La formazione nel formato europeo è generalmente raccomandata, ma la formazione nel formato nazionale acquisita all’estero può essere utilizzata per dimostrare l’attestato.

Eccezione: la formazione non è obbligatoria se l’UAS è marcato C0 o se la massa del drone è inferiore a 250 g.

Alcune informazioni utili

Riceverai due documenti con due numeri separati, ovvero:

Un Certificato come Operatore tramite MyGuichet che permette l’identificazione dell’operatore con un numero LUXxxxxxxxxxxxxxx (13 caratteri).

In analogia con il settore automobilistico, il numero dell’operatore può essere paragonato a una “targa dell’auto” che sara’ valida per tutti i droni posseduti.

Questo processo è riservato esclusivamente a cittadini, aziende e amministrazioni la cui residenza/sede si trova nel Granducato di Lussemburgo. Un certificato di pilota remoto tramite la piattaforma LearningZone Eurocontrol (vedi pagina Formazione) che è una prova di formazione per il pilota stesso. Questo documento reca un numero LUX-RP-xxxxxxxxxxxx (RP e 12 caratteri) ed è consegnabile a qualsiasi cittadino del Granducato di Lussemburgo e/o all’estero. Per analogia con il settore automobilistico, questo numero è simile al numero di una patente di guida.

Entrambi i documenti devono essere in possesso dell’UAS Pilot. Il pilota è responsabile di assicurarsi di possedere le qualifiche appropriate per l’UAS volato e la sottocategoria utilizzata.

Il modulo di registrazione per la formazione è ora disponibile in inglese, francese, tedesco e lussemburghese.