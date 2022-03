Netflix sta preparando per tutti i suoi clienti una grande serie di sorprese nel corso di questo 2022. I clienti che hanno un piano con la tv streaming attendono a breve grandi esclusive. Tra le produzioni più importanti di Netflix nei prossimi mesi si segnalano senza dubbio The Crown, Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

Come in altre circostanze, seguendo la tendenza generale dei rincari sulle spese quotidiane, anche Netflix ha deciso di proporre a tutti i suoi abbonati un nuovo aumento sui prezzi.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

Le rimodulazioni dei prezzi che Netflix ha previsto nel corso di queste settimane già sono operative per i vecchi clienti. Anche coloro che attiveranno un nuovo account con la tv streaming si ritroveranno con costi più alti per due dei tre attuali piani di visione.

La prima modifica per gli abbonati riguarda il ticket più vantaggioso, quello Premium. I clienti che scelgono questo piano di abbonamento si ritroveranno a pagare 18,99 euro ogni mese, una spesa certamente più alta rispetto ai precedenti 16,99 euro. I servizi a disposizione dei clienti prevedono sempre associazione sino a 4 dispositivi per il proprio account ed anche il servizio UHD per il 4K.

Costi più alti anche per il secondo ticket, quello Standard. Gli abbonati si troveranno qui a pagare 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. Per quanto concerne i servizi, i clienti avranno sempre la possibilità di associare sino a 2 dispositivi in contemporanea e potranno anche usufruire della visione dei contenuti con la tecnologia Full HD.