In Italia la costante del phishing sta mettendo a serio rischio i risparmi di tutti. Gli hacker aggrediscono i clienti Intesa Sanpaolo portando a compimento fruttuosi crimini informatici. Particolare attenzione meritano le ultime truffe.

Intesa Sanpaolo: hacker a colpo sicuro con queste frodi

Il furto di denaro non necessita più di armi e passamontagna. Ora ci sono gli hacker, abili esperti informatici che usano email ed SMS fasulli per trarre in inganno le proprie vittime. La strategia è ben consolidata e purtroppo funziona.

In questo ultimo periodo si parla di accrediti da 1000 Euro attraverso il sito ufficiale della propria banca. Niente fa pensare che si possa trattare di un inganno. La segnalazione giunge incessante da sempre più utenti portati a cliccare sul famigerato link contraffatto.

Informazioni strettamente riservate passano per il sito sospetto verso cui il collegamento Internet indirizza. Furti di identità e di denaro si susseguono perfezionandosi sulla base del numero di informazioni archiviate.

Peggio ancora se clienti mobile di alcuni operatori visto che tanti segnalano anche di trovarsi con all’attivo alcuni servizi a pagamento non espressamente richiesti.

Il caso peggiore è sicuramente quello dei risparmi che vengono rubati dai malfattori una volta in possesso delle necessarie credenziali di accesso al conto personale del cliente. Per portare a termine le truffaldine operazioni bastano giusto una manciata di secondi, appena il tempo di rendersi conto che i soldi spariscono in tempo reale.

Non cadete vittime dell’inganno. Fatevi furbi. Non divulgate mai info personali visto che la banca non le richiede mai espressamente o via siti web. Contattate le autorità in caso di tentativo di phishing al fine di richiedere ulteriori informazioni e bloccare il tentativo di frode.