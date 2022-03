Iliad si sta impegnando al massimo per garantire ai suoi clienti l’offerta quanto più completa possibile nel campo della telefonia. Gli abbonati del gestore francese, oltre alle iniziative inedite per la Fibra ottica, potranno sempre contare anche sulle famose ricaricabili low cost, tra cui la famosa Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket con consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet. Il costo è di 9,99 euro al mese ed anche il servizio 5G è incluso.

Una novità di Iliad per il 2022 è rappresentata proprio dal 5G. Il provider francese si impegna nel corso dei prossimi mesi ad estendere ancora di più la copertura per le sue reti di ultima generazione. L’obiettivo è quello di portare le reti 5G nel maggior numero di città e capoluoghi già entro l’estate.

L’investimento di Iliad sul 5G non sarà senza conseguenze. Così come altri operatori in Italia ed in Europa, anche il gestore francese potrebbe dare presto il via al suo processo di dismissione legato alle linee 3G. Su tale direzione, la strada tracciata da Iliad potrebbe essere speculare a quella di TIM e Vodafone, operatori che già hanno iniziato il loro corso di dismissione per il 3G.

Ciò che potrebbe distinguere il provider francese è dato dalle tempistiche. Almeno sino ad ora, Iliad non abbandonerà il suo 3G sino a quando non avrà garantita la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.