L’anno scorso, Huawei ha annunciato ufficialmente il suo primo computer all-in-one nella sua gamma Mate, soprannominato MateStation X, che viene fornito con un potente set di specifiche. Pochi giorni fa è stato annunciato un nuovo modello da 1 TB del dispositivo.

Ora, pochi giorni dopo il lancio, il modello di fascia alta di Huawei MateStation X è oggi disponibile per l’acquisto nel mercato cinese. Il modello di archiviazione da 1 TB ha un prezzo scontato di 13.999 yuan, pari a circa 2.215 dollari, ma li vale tutti!.

Huawei lancia MateStation X

Il dispositivo sembra abbastanza simile al monitor MateView lanciato tempo fa dall’azienda. È dotato di un pannello 4K da 3:2 con una dimensione di 28,2 pollici con una risoluzione dello schermo di 3840 x 2560 pixel e un rapporto schermo-corpo del 92%. Il colosso ha anche menzionato la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-Free.

Il MateStation X è alimentato dal processore AMD Ryzen 5 5600H o Ryzen 7 5800H, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di memoria SSD NVMe. Dispone inoltre di una camera HD 720p da 1 megapixel per le videochiamate. Ci sono quattro speaker in grado di captare la voce di un utente fino a 5 metri di distanza. Ha anche tre altoparlanti Devialet.

Huawei commercializza MateStation X con la sua tastiera wireless proprietaria. Lo scanner di impronte digitali nella tastiera funge anche da pulsante di accensione. Insieme a ciò, l’azienda offre nella confezione anche il Mouse AF30 con tecnologia Bluetooth nella confezione. Possiamo quindi affermare che il colosso ha lanciato una sfida indiretta ad Apple, come reagirà l’azienda di Cupertino? non ci resta che attendere per scoprirlo.