I prezzi da Expert sono fortemente ribassati rispetto al listino originario, data la presenza infatti di numerose riduzioni, pronte a portare i consumatori a spendere poco o niente sull’acquisto di prodotti di alto livello, anche legati alla telefonia mobile.

Dovete sapere, infatti, che gli acquisti da Expert possono essere indistintamente effettuati sia online che in negozio, avendo difatti la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio (ma con un costo aggiuntivo). Il consiglio, per risparmiare sotto questo punto di vista, consiste nel richiedere la consegna in negozio, sempre gratis, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

Expert: offerte e grandi sconti per tutti

Il nuovo volantino Expert cerca di accontentare tutti gli utenti, mettendo sul piatto importanti riduzioni di prezzo, pensate appositamente per spingere il cliente all’acquisto di determinati prodotti. La fascia alta della telefonia mobile è coinvolta pienamente, data la presenza dell’ultimo Samsung Galaxy s21 FE, un top assoluto di recentissima commercializzazione, in vendita a soli 549 euro.

Nel momento in cui, invece, si volesse accedere ad un prodotto decisamente più economico, la scelta potrà ricadere tra TCL 20Y, Motorola E20, Oppo A94, Vivo Y33s o anche Realme GT Neo 2. Tutti sono commercializzati a meno di 400 euro, ed alle condizioni di cui vi abbiamo effettivamente già discusso in passato. Non manca, infine, il riferimento al mondo Apple, con lo sconto legato all’iPhone 13, disponibile difatti a soli 939 euro. Maggiori informazioni in merito al volantino Expert sono raccolte qui.