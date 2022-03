I prezzi che Euronics ha deciso di attivare con l’ultima campagna promozionale, sono assolutamente incredibili, se non unici nel proprio genere. Gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale decisamente speciale, infarcita di riduzioni importanti sui migliori prodotti in circolazione.

Per sapere quali sono le riduzioni, dovete comunque ricordare che le stesse sono state attivate solamente nei negozi fisici, data l’impossibilità di goderne tramite il sito ufficiale, ma sopratutto che potrebbero esserci delle differenze in relazione al socio di appartenenza. Al netto dei suddetti vincoli, ricordiamo comunque che sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Euronics, che prezzi: tutti gli sconti da non perdere

Correte subito in negozio da Euronics, perchè per poco tempo avrete la possibilità di ricevere uno sconto assolutamente speciale. L’idea alla base della corrente campagna promozionale non si discosta poi così tanto da quanto abbiamo già visto (ed apprezzato) da Trony.

Il cliente non deve fare altro che aggiungere al proprio carrello tutti i prodotti desiderati (anche solo uno), avendo la certezza di ricevere in cambio uno sconto fisso, dipendente dal taglio di spesa effettivamente raggiunto. Superando i 450, 650, 1050 o 2300 euro, si avranno in cambio 50, 100, 200 o 500 euro.

Tenete bene a mente che lo sconto sarà immediato sullo stesso scontrino, poiché non verranno emessi buoni sconto o rimborsi postumi, tutto verrà risolto in pochissimi secondi. Approfondite il volantino di Euronics, collegandovi subito qui.