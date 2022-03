La spesa da esselunga ha raggiunto livelli inattesi fino a qualche settimana fa, data la presenza di prodotti sempre più scontati, con i quali gli utenti hanno effettivamente la possibilità di confrontarsi, nell’ottica di riuscire ugualmente ad accedere a veri e propri top di gamma, a basso prezzo.

Il volantino, tuttavia, presenta una limitazione importante, data la necessità di completare gli acquisti solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, non tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, comunque, ricordiamo che i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, tramite la quale sarà possibile godere della riparazione gratuita, solo per difetti di fabbrica conclamati.

Esselunga: le occasioni sono tutte per voi

Il volantino Esselunga convince tutti ad acquistare nuovi prodotti, proprio per la sua grandissima qualità negli sconti attivati nei vari punti vendita fisici. I modelli in promozione non sono moltissimi, sebbene nascondano occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di vista. Il primo è chiaramente l’Apple iPhone 12, la variante da 128GB di memoria interna, che viene proposto a soli 799 euro, un prezzo di tutto rispetto in confronto alle qualità generali dello stesso.

Dall’altro lato della medaglia, ecco arrivare lo sconto per gli utenti che vogliono risparmiare al massimo, quale è lo Xiaomi Redmi Note 8 2021, disponibile a poco meno di 200 euro. Per conoscere da vicino i vari sconti del volantino, non dimenticatevi di collegarvi subito al sito ufficiale.