Covid: l'OMS mostra un problema enorme di cui l'umanità non si sta accorgendo

Si è tenuto come da consuetudine il classico briefing a Ginevra, dove il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha messo in chiaro la situazione riguardante il Covid nel mondo. Secondo quanto riportato i dati sarebbero molto positivi anche se il leader non esorterebbe tutti a dichiarare vittoria.

Potrebbero infatti esserci delle situazioni al limite, come la guerra che attualmente sta caratterizzando l’est dell’Europa. Soprattutto in quel caso potrebbero esserci tantissimi casi sommersi, visto che la richiesta dei tamponi sarebbe crollata esponenzialmente.

OMS: il Covid potrebbe diffondersi in maniera invisibile soprattutto nei territori dove è in corso la guerra

“È incoraggiante vedere che i morti per Covid-19 sono ora in calo nella maggior parte delle regioni del mondo e fa piacere vedere che alcuni Paesi sono in grado di allentare le restrizioni, senza che i loro sistemi sanitari siano sopraffatti, ma è troppo presto per dichiarare la vittoria su Covid-19”.

“Ci sono ancora molti Paesi con alti tassi di ospedalizzazione e morte e bassi tassi di copertura vaccinale. E, con un’elevata trasmissione di Sars-CoV-2, la minaccia di una nuova e più pericolosa variante rimane molto reale”, queste le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Continuiamo quindi a esortare tutte le persone in tutti i Paesi a prestare attenzione al rischio contagio,e invitiamo tutti i Governi ad aiutare le loro popolazioni nella missione di proteggere se stessi e gli altri dal virus.

Bisognerà quindi ancora per un po’ tenere saldi i piedi per terra e stare attenti, nonostante sia venuto meno l’obbligo delle mascherine all’aperto.