Guanto di sfida da parte di Coop e Ipercoop verso i principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con una campagna promozionale decisamente ricchissima di soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano, nell’idea di cercare sempre di risparmiare il più possibile.

Avvicinandovi alla soluzione corrente, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere completati esclusivamente in un negozio fisico, ed inoltre che la garanzia coprirà per i successivi 2 anni, ogni singolo difetto di fabbrica. Le scorte, stando almeno a quanto comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza dovreste trovare disponibilità, anche in prossimità della data di scadenza.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti della giornata odierna

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti possono davvero pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di un nuovo smartphone; i modelli coinvolti nella campagna promozionale sono tutti legati alla fascia medio-bassa, considerando un prezzo di vendita massimo di 300 euro, e toccano i brand più rinomati del momento.

In particolare sono acquistabili soluzioni del calibro di Realme C11, ma anche Realme 8i, Galaxy A52 o Galaxy A12, tutti proposti a cifre decisamente più basse del normale. Le condizioni di vendita restano le medesime, ovvero sono prodotti distribuiti no brand e con garanzia di 24 mesi, la quale copre come già detto i soli difetti di fabbrica. Sempre all’interno del medesimo volantino Coop e Ipercoop, si possono trovare anche altri sconti molto interessanti, eventualmente legati a categorie differenti, per questo dovete collegarvi qui.