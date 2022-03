Gli sconti sono veramente interessanti in questi giorni da Carrefour, le nuove campagne promozionale riescono a garantire al consumatore finale la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, senza mai dover minimamente preoccuparsi della spesa finale da sostenere.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per ogni acquisto effettuato da Carrefour, non dovete infatti dimenticarvi che le riduzioni attivate godono della più ampia possibilità di accesso possibile. In altre parole, gli acquisti possono essere effettuati in ogni negozio in Italia, ma non online sul sito ufficiale. I prezzi comprendono garanzia della durata di 24 mesi, ed anche la versione no brand per la telefonia mobile.

Carrefour, ecco quali sono i prezzi della giornata

Questo nuovo volantino Carrefour cerca di rendere felici gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone di fascia bassa, pagandolo appunto pochissimo. Il prodotto in questione è lo Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo che è stato commercializzato nel corso di fine 2020, e che oggi viene proposto dall’azienda a soli 119 euro.

Naturalmente la scheda tecnica permette di comprenderne le qualità generali, decisamente più basse del normale, le quali raggiungono il loro apice con display IPS LCD di buona qualità e di 6,53 pollici di diagonale, ma anche (e sopratutto) una eccellente batteria da 5000mAh, pronta a garantire una autonomia generale decisamente superiore alla media dei prodotti della medesima fascia. Tutti gli altri sconti, o le specifiche del prodotto, sono rimandati direttamente a questo indirizzo speciale.