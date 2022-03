Tutte le migliori offerte lanciate da Bennet fanno davvero sognare gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per iniziare a risparmiare, infatti all’interno del volantino si trovano prezzi decisamente più bassi del normale, in grado di spingere all’acquisto, anche di prodotti di fascia alta.

Per essere sicuri di riuscire ad accedere alla campagna, dovete comunque ricordare che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio, in caso contrario non sono garantiti i medesimi prezzi di vendita. In parallelo, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, con possibilità di ricevere gli aggiornamenti in maniera decisamente più tempestiva.

Aprite qui il nostro canale Telegram ufficiale, riceverete gratis i codici sconto Amazon gratis e tante offerte.

Bennet: tutti gli sconti che non dovete perdervi

All’interno dell’ultimo volantino Bennet, gli utenti sono liberi di acquistare alcuni modelli di fascia alta, a prezzi sempre più economici. Primo fra tutti è chiaramente l’Apple iPhone 12, un prodotto che troviamo sul mercato da più di un anno ormai, ma che comunque risulta essere più che all’avanguardia, in termini di prestazioni (anche fotografiche). Al momento attuale può essere acquistato da Bennet a soli 649 euro, con 128GB di memoria interna (sempre non espandibile).

Per cercare di completare il più possibile l’offerta, l’azienda ha anche incluso nel volantino il Redmi Note 10S, un modello decisamente economico, in vendita a 199 euro, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per i dettagli della buonissima campagna promozionale di Bennet, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate qui, scoprendo da vicino i singoli sconti.