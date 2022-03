Il colosso americano Apple, come ben saprete, ha chiuso qualsiasi tipo di commercializzazione dei propri prodotti in Russia, a causa degli avvenimenti con l’Ucraina.

Di recente Tim Cook ha scritto una lettera ai propri dipendenti parlando della situazione in corso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: Tim Cook ha scritto ai propri dipendenti

Tim Cook ha deciso di scrivere ai dipendenti di Apple, ecco le sue parole: “Team, volevo prendermi un momento per affrontare la crisi in corso in Ucraina. So di parlare a nome di tutti in Apple nell’esprimere la nostra preoccupazione per tutti coloro che sono stati colpiti dalla violenza. Con ogni nuova immagine di famiglie che fuggono dalle loro case e cittadini coraggiosi che combattono per la propria vita, vediamo quanto sia importante per le persone in tutto il mondo unirsi per portare avanti la causa della pace.

Apple sta donando agli aiuti umanitari e fornisce aiuti per la crisi dei rifugiati in corso. Stiamo anche lavorando con i partner per valutare cosa possiamo fare di più. So che anche molti di voi sono ansiosi di trovare modi per sostenere e vogliamo contribuire ad amplificare l’impatto delle vostre donazioni. A partire da oggi, Apple abbinerà le tue donazioni a un tasso di 2:1 per le organizzazioni idonee e lo renderemo retroattivo per le donazioni a tali organizzazioni dal 25 febbraio. Visita il Portale delle donazioni dei dipendenti per saperne di più.

Continueremo a valutare la situazione e saremo in comunicazione con i governi competenti sulle azioni da intraprendere. Questo momento richiede unità, richiede coraggio e ci ricorda che non dobbiamo mai perdere di vista l’umanità che condividiamo tutti. In questi tempi difficili, mi conforto sapere che siamo uniti nel nostro impegno gli uni verso gli altri, verso i nostri utenti e nell’essere una forza per il bene nel mondo“.