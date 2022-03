Il listino offerte del gestore WindTre contiene numerose opzioni che, proponendo contenuti differenti, mirano a soddisfare le esigenze di quanti più utenti. Ognuno ha la possibilità di optare per tariffe tramite le quali ricevere soglie di Giga di traffico dati per la navigazione più adeguate alle proprie necessità.

La Unlimited 5G è sicuramente l’opzione migliore per tutti coloro che desiderano non incappare nell’esaurimento dei Giga. L’offerta propone infatti una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Inoltre, ogni mese WindTre propone 200 SMS verso tutti i numeri e 200 minuti per le chiamate verso l’Estero.

Passa a WindTre con la Unlimited 5G: ecco come attivare l’offerta!

L’offerta WindTre DI PIÙ Unlimited 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore. L’attivazione può essere effettuata trasferendo il numero da un altro operatore o richiedendo una nuova linea.

I nuovi clienti possono attivare la tariffa accedendo al sito ufficiale WindTre, effettuando l’acquisto della nuova SIM online così da riceverla tramite corriere; o prenotando online e acquistando in uno dei numerosi punti vendita abilitati.

Il costo di rinnovo pari a 29,99 euro al mese, così come le eventuali spese legate alla tariffa attivata, dovrà essere affrontato attraverso carta di credito, conto corrente o carta conto.

Non saranno previsti costi extra né spese impreviste e tutti i servizi a sovrapprezzo saranno automaticamente disattivati dal gestore. WindTre, di conseguenza, propone gratuitamente tutti i servizi utili, come: la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, la navigazione hotspot e il servizio Ti ho Cercato.