Il colosso di messaggistica istantanea WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua applicazione Android in versione beta, introducendo una novità attesa a tempo per i messaggi vocali.

La novità della quale parliamo corrisponde alla possibilità di mettere in pausa la registrazione di un nuovo messaggio vocale in chat. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: con il nuovo aggiornamento sbarca una nuova funzione per Android

Grazie all’arrivo di questo nuovo aggiornamento sarà possibile mettere in pausa la registrazione del messaggio tramite il collegamento centrale nell’interfaccia di registrazione. A sinistra rimarrà il collegamento per eliminare la registrazione e a destra quello per riascoltarla prima di inviarla.

È bene ricordare che la funzionalità è attualmente disponibile per coloro che hanno aderito al programma beta di WhatsApp per Android e che hanno aggiornato l’applicazione alla versione 2.22.6.7. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane la stessa feature arrivi anche per la versione stabile.

Secondo le ultime indiscrezioni, stanno per arrivare le reazioni ai messaggi anche sull’applicazione Desktop del colosso. La versione 2.2208.1. sembra essere a un passo dalla sua introduzione e lo si capisce da una piccola modifica all’interfaccia utente. Sembra che le reazioni ai messaggi potranno essere selezionate in due maniere distinte: oltre al pulsante emoji accanto al messaggio, l’opzione apparirà anche nel menù a tendina. In questo caso sarà necessario eseguire un passaggio in più, ma comodità a parte, è un chiaro segno che qualcosa si sta muovendo.