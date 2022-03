Prosegue senza sosta nel corso di queste settimane il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp. I tecnici della piattaforma di messaggistica hanno dimostrato a più riprese di voler sperimentare una serie di vantaggiose soluzioni, volte a rendere il servizio sempre più stimolante da parte degli utenti.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Dopo gli upgrade per le note audio, gli aggiornamenti di WhatsApp si sono concentrati anche nel campo delle foto. In tal senso, la piattaforma ha previsto una novità in linea con Instagram.

Per seguire la scia del social network, gli utenti di WhatsApp hanno ora modo di inviare e di visualizzare le immagini in “una sola visualizzazione”.

In base all’ultimo aggiornamento del servizio, gli iscritti a WhatsApp potranno ora scambiare foto a scadenza. Coloro che inviano una foto in chat, proprio nel momento dell’invio, avranno la possibilità di selezionare la modalità di invio della foto in unica visualizzazione. I destinati, dal conto loro, potranno vedere la foto solo nella prima apertura. Successivamente, infatti, il file sarà eliminato in via definitiva dal dispositivo e non potrà più essere aperto.

Un simile upgrade di WhatsApp porta a benefici senza dubbio rilevanti per il pubblico. Oltre a rendere le conversazioni della piattaforma sempre più istantanee, proprio in virtù di questo aggiornamento gli utenti potranno risparmiare ingenti parti di spazio sulla memoria dello smartphone. Questo upgrade è presente già sui dispositivi Android di nuova generazione e su iPhone. Il roll out è in fase di completamento per tutte le versioni dell’app.