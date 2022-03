Wallbox, fornitore leader di soluzioni di ricarica e gestione dell’energia per veicoli elettrici (EV) in tutto il mondo, e Polaris, leader globale negli sport motoristici, hanno annunciato una nuova partnership negli Stati Uniti e in Canada.

La notizia segue il recente lancio di Polaris del suo RANGER XP Kinetic 2023, che dovrebbe vedere le prime spedizioni quest’estate.

Polaris venderà la versione da 40 Amp in tutto il mondo, Pulsar Plus, progettato per rendere ancora più veloce la ricarica dei veicoli elettrici.

Il caricabatterie intelligente per veicoli elettrici è diventato un bestseller in soli tre mesi. Pulsar Plus è il caricabatterie da casa più piccolo sul mercato ed è compatibile con tutti i veicoli elettrici. Pulsar Plus 40 Amp è particolarmente adatto per i veicoli fuoristrada, poiché la sua presa NEMA consente una maggiore flessibilità per i punti di ricarica agricoli e rurali.

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova partnership con un’altra azienda guidata dall’innovazione come Polaris e di contribuire a portare la transizione all’elettrico in un segmento di mercato completamente nuovo“, ha affermato Douglas Alfaro, GM di Wallbox North America. “Il nostro Pulsar Plus renderà possibile la transizione per gli appassionati di attività all’aperto che cercano un’avventura fuoristrada elettrica, con la possibilità di ricaricarsi a casa più velocemente per risparmiare tempo e tornare a guidare prima.”

Alcune parole sulla societa’

“Questa partnership ci consente di fornire ai nostri clienti un modo rapido ed efficiente per caricare il proprio veicolo elettrico quando non è in uso. A sua volta, questo consente loro di tornare più rapidamente alle loro avventure all’aria aperta”, ha affermato Steve Eastman, Presidente PG&A e Aftermarket di Polaris.

Pulsar Plus viene fornito di serie con le soluzioni di gestione dell’energia proprietarie di Wallbox, come Eco-Smart e Power Boost, per offrire ai clienti Polaris maggiore controllo e flessibilità sulla ricarica.

I caricabatterie Wallbox saranno disponibili per il preordine dei clienti Polaris nella tarda primavera tramite i concessionari Polaris o su Polaris.com.

Wallbox offre un portafoglio completo di soluzioni di ricarica e gestione dell’energia per uso residenziale, semi-pubblico e pubblico in più di 84 paesi. Fondata nel 2015, con sede a Barcellona, ​​la missione di Wallbox è facilitare l’adozione dei veicoli elettrici oggi per fare un uso più sostenibile dell’energia domani. L’azienda impiega oltre 500 persone in Europa, Asia e in America.