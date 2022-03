L’ondata dei rincari in questa prima parte del 2022 interessa anche il campo della telefonia mobile. Nel corso dei prossimi giorni, una serie di costi extra sarà prevista per alcuni abbonati di Vodafone. Dopo TIM e WindTre, il gestore inglese si allinea rispetto alle attuali condizioni del mercato. Le rimodulazioni di Vodafone sono previste in particolar modo per la promozione Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

Da molti mesi, la Special 50 Giga rappresenta la migliore occasione per i clienti che intendono effettuare la portabilità da altro operatore. Gli abbonati del gestore inglese si troveranno sulla base di queste condizioni a pagare un piccolo extra di 2 euro al mese in più. Il nuovo prezzo della tariffa sarà di 9,99 euro per i clienti che prima pagavano 7,99 euro. Il costo sale invece a8,99 euro in caso di precedente prezzo fissato a 6,99 euro.

Nonostante questo piccolo ma significativo ritocco sui costi mensili, Vodafone non prevede modifiche per le soglie di consumo della tariffa. Il bundle della Special 50 Giga sarà quindi confermato in chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per navigare in internet.

Le nuove condizioni per la Special 50 Giga guardano solo ai vecchi clienti. Per i nuovi abbonati, invece, Vodafone presenta una novità del tutto inedita. I nuovi clienti del gestore potranno infatti beneficiare di costo bloccato nei primi sei mesi. Il gestore inglese, per le sue promozioni low cost, si impegna a non aumentare i costi almeno durante il primo semestre dall’attivazione della SIM.