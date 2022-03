Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di Unieuro, arrivano infatti prodotti fortemente scontati rispetto al listino originario, per riuscire a tutti gli effetti a spendere poco, godendo nel contempo di ottime prestazioni generali.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di utenti in Italia, la campagna promozionale apre le porte dei negozi ad un numero incredibili di possibili clienti, lanciando gli stessi sconti anche sul proprio sito ufficiale, senza distinzioni in termini di prezzi. Ad impreziosire il tutto, la possibilità anche di ricevere gratis la merce presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere almeno 49 euro.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram ufficiale, potrete scoprire i codici sconto Amazon gratis ed anche numerose offerte speciali.

Unieuro: questi sconti sono da far girare la testa

Unieuro ha in serbo grandissime sorprese per gli utenti italiani, infatti arrivano sconti interessanti applicati su modelli di fascia medio-alta, oggi portati a cifre decisamente più basse ed economiche. Il più interessante fra tutti è chiaramente il samsung Galaxy S20 FE, un prodotto dalle prestazioni eccellenti, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 449 euro.

Le alternative proposte da Unieuro sono tutte più economiche e vanno a toccare Oppo Find X3 Lite, Realme C25Y, Realme GT Master Edition o anche Xiaomi Redmi Note 10 Pro, solo per citare le più importanti. Se volete scoprire e conoscere da vicino il volantino, ricordatevi comunque che sarà strettamente necessario aprire le pagine che trovate al seguente indirizzo, accedendo nel dettaglio agli ottimi sconti del momento.