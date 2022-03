L’allerta per i clienti di principali istituti di credito in Italia deve essere ancora elevata. Nel corso di queste ultime settimane, i malintenzionati sono tornati minacciare tanto i clienti di Unicredit quanto quelli di BNL. Le truffe della rete espongono i correntisti a grandi pericoli, tra cui anche la perdita di tutti i propri risparmi.

Unicredit e BNL, così le truffe arrivano via mail ed SMS

Da mesi i malintenzionati hanno affinato le loro tecniche per il phishing. I malintenzionati mettono nel loro mirino i clienti di Unicredit e BNL, fingendosi parte del gruppo assistenza delle rispettive banche ed inviando alle vittime comunicazioni via mail o SMS in cui si paventa l’accredito sui conti di cifre superiori ai 1000 euro.

Naturalmente interessati da questi messaggi, i clienti di Unicredit e BNL sono portati a cliccare sui link in allegato a queste mail e SMS. Basta un semplice click agli hacker per realizzare i loro tentativi di truffa.

I lettori che cliccano su questi messaggi condividono senza il loro consenso le principali informazioni personali con i malintenzionati della rete. Da qui, emerge altissimo il rischio legato ad episodi di furti d’identità o alla creazione di finti profili fake con le proprie generalità.

Sempre attraverso queste comunicazioni, gli hacker possono accedere alle credenziali home banking. In caso di condivisione per l’home banking il rischio di perdere anche ampie porzioni dei propri risparmi in un lasso di tempo relativamente piccolo (da pochi secondi a pochi minuti) è estremamente alto. Già tanti utenti di Unicredit e BNL hanno sperimentato tali problemi.