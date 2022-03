Truffe, falle di sicurezza, le banche sono costantemente minacciate dagli attacchi degli hacker e i clienti subiscono le conseguenze.

L’ultimo allarme per i clienti Unicredit vede in pericolo i propri conti correnti. La banca non ha colpe ma va garantita la sicurezza e gli attacchi esterni fermati. Se le misure adottate fino ad oggi non bastano più, occorre fare un salto di qualità nella difesa dei clienti e dei loro conti.

Da qualche giorno i clienti Unicredit che hanno attivato il sistema di Home Banking hanno iniziato a ricevere una mail allarmistica. Nello specifico, il contenuto della lettera informa l’intestatario della disattivazione di tutti i servizi online e delle carte di credito. È un attacco hacker a tutti gli effetti ma chi non è in grado di individuare comunicazioni false crederà a quanto detto e procederà con l’iter che consentirà ai truffatori di mettere le mani sull’account della vittima.

Ecco come funziona questo tipo di attacco informatico

I cybercriminali esperti praticano il phishing, inviando una falsa e-mail che ricorda totalmente le normali comunicazioni bancarie ma ha un contenuto allarmante.

L’ultimo attacco presenta questo testo “Caro cliente Unicredit, con questa emali ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto Unicredit”. Per risolvere il problema, il messaggio continua, il cliente dovrà cliccare su un link. Si tratta di un indirizzo fraudolento che consente agli hacker di “rubare” le credenziali di accesso della persona truffata.

Conseguenze? Il conto corrente verrà svuotato e il cliente Unicredit si ritroverà a rimanere senza soldi.