Truffa clamorosa Unicredit: spariti i soldi dai vostri conti, ecco come controllare

Ci troviamo di fronte all’ennesima volta in cui una banca molto famosa come Unicredit dovrà lottare contro un tentativo di phishing. Ma che cos’è un tentativo di phishing? Si tratta di una truffa che avviene in maniera subdola, fingendo magari di darvi un aiuto in corrispondenza di una situazione che viene a crearsi all’interno del vostro conto corrente.

Nella fattispecie, il nuovo inganno che sta utilizzando il nome di Unicredit parlerebbe di un blocco improvviso delle funzioni del conto. Questo sarebbe aggirabile solo con le credenziali d’accesso da reinserire. Ovviamente la truffa è proprio questa qui.

Unicredit lotta contro l’ennesima truffa: questo è il messaggio che cercherà in ogni modo di ingannarvi

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT