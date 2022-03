Le nuove offerte che potete trovare elencate all’interno dell’ultimo volantino Trony, rappresentano l’ottimo punto di partenza per riuscire ad accedere ai migliori top di gamma, senza dovervi preoccupare della spesa finale effettivamente da sostenere.

La campagna segue esattamente gli stessi binari delle precedenti, ovvero gli acquisti possono essere completati recandosi solo in negozio, data la presenza di promozioni differenti direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, sottolineiamo che i prezzi sono comprensivi della garanzia di 2 anni, oltre che della variante no brand per la sola telefonia mobile.

Trony: le migliori occasioni sono dietro l’angolo

L’idea di trony è di fornire all’utenza italiana una campagna promozionale veramente speciale, che preveda la possibilità di aggiungere al carrello tutti i prodotti che si desiderano, ricevendo in cambio uno sconto del 50%. L’iter da seguire per riuscire a risparmiare al massimo non è così complesso quanto si potrebbe pensare; basta infatti recarsi in un qualsiasi negozio, e selezionare due prodotti differenti (con prezzi non uguali).

Recandosi in cassa, gli addetti provvederanno a ridurre immediatamente (ovvero sullo stesso scontrino), del 50% il prezzo del meno caro della coppia. Prestate attenzione, non sarà possibile scegliere il prodotto su cui applicarlo, verrà impostato automaticamente dal rivenditore. Se volete comunque scoprire quali sono le possibili combinazioni, o leggere da vicino le note relative al volantino di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo, non dovete fare altro che aprire il prima possibile le pagine che trovate al seguente indirizzo.