TIM, due offerte low cost per la fine dell’inverno

Tra le migliori proposte di TIM in questo settore, spicca la Gold Pro. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS, con la presenza di 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Una seconda promozione a disposizione di tutti i clienti è senza dubbio la Steel Pro. In tale evenienza gli abbonati del gestore francese potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione in rete. Il costo mensile per la sottoscrizione dell’offerta sarà pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.