Sky ha ritrovato le coppe europee in questa parte conclusiva dell’inverno. Nei prossimi giorni, i palinsesti della tv satellitare torneranno ad ospitare i match della Champions League e dell’Europa League in esclusiva.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

Nel corso di questa stagione però, come noto agli appassionati di calcio, Sky deve fare a meno della Serie A in esclusiva. I clienti che intendono attivare un nuovo piano, così come i vecchi abbonati, potranno contare, proprio in virtù di tale assenza, sui prezzi più bassi di sempre. Sky ha infatti da poco ufficializzato i nuovi listini Smart.

I costi per tutti i pacchetti della tv satellitare sono diminuiti, a partire dal ticket per lo Spoet, il cui nuovo prezzo è pari a 16,90 euro. Per il cinema, Sky ha previsto un prezzo da pagare pari a 10,90 euro. Il costo del ticket Intrattenimento sarà di 14,90 euro al mese, mentre per il calcio previsto un semplice pagamento mensile di 5 euro.

Gli abbonati che intendono sottoscrivere una nuova promozione con la tv satellitare inoltre potranno anche beneficiare del servizio Sky Go Plus a costo zero. La piattaforma, in tal senso, ha deciso di eliminare in via definitiva il precedente costo di 5 euro al mese.

Le nuove vantaggiose condizioni che Sky ha previsto per tutti i nuovi utenti non modificano i servizi streaming. Gli abbonati potranno sempre collegare sino a 4 dispositivi mobili diversi con la presenza della modalità offline. Possibile anche la doppia visione contemporanea su due dispositivi, in base ai ticket previsti.