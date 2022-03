Le autorità di più stati avvertono che le segnalazioni di truffe online che coinvolgono PayPal continuano a persistere.

Nella truffa, le persone hanno ricevuto un’e-mail che affermava di provenire da PayPal un servizio di trasferimento di denaro online. In un esempio, l’e-mail afferma che un iPhone è stato ordinato per 700 euro e nell’e-mail c’è un numero da chiamare invece di un collegamento su cui fare clic.

Una volta chiamato il numero, la persona dall’altra parte chiede un numero di carta di credito per risolvere alcuni problemi con l’ordine e la persona dice che vuole inviare un rimborso per l’iPhone.

Questa è una truffa che cerca di ottenere i dettagli della tua carta di credito. Truffe simili sono state recentemente segnalate in tutta l’Europa. Le e-mail non provengono da un indirizzo PayPal, quindi gli esperti dicono che assicurati di controllare l’intero indirizzo e-mail per essere sicuro.

Ecco come possono truffarti con poche informazioni

Tutte le persone che ricevono questa mail sono pregate di non chiamare il numero presente nell’e-mail e di non fidarsi di e-mail che possono sembrare autentiche ma non provengono da PayPal.

Come hanno scoperto alcuni rapporti, mentre PayPal consente alle vittime di frode di segnalare e presentare reclami all’azienda attraverso la loro promessa di protezione, il Better Business Bureau afferma che con questa ultima truffa e’ difficile venirne a capo “perché il truffatore ha tecnicamente spedito il pacco e il numero di tracciamento risulta contrassegnato come consegnato“, PayPal ha respinto le loro richieste.

Scam Tracker di Better Business Bureau consente alle persone di segnalare truffe e cercare truffe di cui devono essere a conoscenza.