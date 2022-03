Il colosso OnePlus si è recentemente lasciato sfuggire una novità in arrivo molto importante. Non è sicuramente la prima volta che capita, quasi lo facesse apposta..

L’azienda cinese, nel tempo ci ha abituato alla strategia degli auto-leak, prendendo le redini dei rumor e creando attenzione attorno ai dispositivi in arrivo con il rilascio periodico di informazioni e teaser. Questa volta parliamo di un pieghevole. Ecco tutti i dettagli.

OnePlus spoilera l’arrivo di un pieghevole

Nello specifico Gary Chen, responsabile del software per OnePlus, intervistato da Android Central in proposito al lavoro che l’azienda sta conducendo in sinergia con Google sul fronte di OxygenOS 13, ha fatto accenno a come l’impegno coinvolga anche una nuova categoria di smartphone: stiamo parlando, ovviamente, dei pieghevoli. Confermando così, in maniera più o meno indiretta, che in cantiere c’è un pieghevole OnePlus.

D’altra parte, OnePlus e Oppo si sono fuse ufficialmente lo scorso giugno, e sappiamo che una delle novità più interessanti nel settore dei foldable è proprio il nuovo Find N di Oppo con la sua particolare forma compatta. Se ci sarà un’armonia nei movimenti dei due brand, quindi, non è difficile immaginare un’interpretazione targata OnePlus dello stesso concetto.

Anche se a novembre è emerso un brevetto che riguardava proprio un pieghevole OnePlus dal form factor però decisamente più particolare, con due cerniere, e capace perciò di piegarsi due volte. Improbabile, però, che il primo passo di OnePlus nel settore sia così rischioso, mentre l’ipotesi di un foldable a libretto “tradizionale” appare al momento più credibile.