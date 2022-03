DAZN: nuovi prezzi in arrivo. Gli utenti iscritti dovranno rassegnarsi all’idea che non sarà più possibile visualizzare i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, se non a un prezzo maggiore.

Questo è quanto riporta Il Sole 24 Ore, che anticipa quanto sarà comunicato da DAZN la prossima estate: la rete avrebbe in mente di offrire diverse fasce di prezzo, che varieranno in base al numero di dispositivi registrati, agli stream visibili allo stesso tempo e la qualità delle immagini.

Si avvicina dunque un cambiamento che era già stato anticipato qualche mese fa, quando DAZN aveva deciso di bannare gli account condivisi. Dalla prossima stagione ci sarà un cambio di rotta e di prezzi sopratutto, gli utenti sceglieranno la tipologia di abbonamento più adatta in base alle proprie esigenze.

Cosa cambiera’ tra pochi mesi

A partire dalla prossima stagione, la concorrenza per gli abbonati DAZN inizia a rimodellare i prezzi. Come riportato scrive Calcio e Finanza, verrà mantenuta la doppia visione simultanea con un unico abbonamento, ma con ogni probabilità, come già avviene ad esempio per Netflix, il prezzo più alto per chi sceglierà questa opzione.

Al posto del canone mensile unico di 29,99 euro (anche se molti stanno ancora pagando il prezzo promozionale di 19,99 euro), ci sarà un portafoglio tariffario più ampio possibilmente in base al numero di dispositivi registrati, agli stream e alla qualità dell’immagine.

La decisone del prezzo sta nella possibilita’ di scegliere quante persone possono accedere a DAZN da due dispositivi contemporaneamente, ed e’ questa opzione che fara’ lievitare i prezzi in futuro.

La piattaforma ha già implementato variazioni di prezzo in Germania (da € 14,99 a € 29,99) e in Giappone e ora prevede di fare lo stesso in Spagna (passando da € 9,99 a € 12,99).

Da parte sua, DAZN ha dichiarato che non è stato ancora deciso nulla e che i clienti saranno informati a tempo debito.