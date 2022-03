Netflix lancerà il suo primo game show interattivo in assoluto ad aprile. Basata sul gioco a quiz multipiattaforma di successo, Trivia Crack, la serie offrirà 24 domande a quiz al giorno.

La serie, chiamata Trivia Quest, andrà in onda il suo primo episodio il 1 aprile con 30 episodi in onda per tutto il mese. Il quiz è rivolto solo agli spettatori di Netflix, e consentira’ loro di rispondere a ogni domanda utilizzando il telecomando della TV o lo smartphone.

Ogni giorno verranno pubblicate nuove domande da una varietà di categorie, tra cui scienza, storia, intrattenimento, sport, arte e geografia. Ma non si tratta solo di domande. Una trama guiderà i giocatori attraverso la serie mentre accumulano punti. I punti possono essere utilizzati per liberare i cittadini digitali dal cattivo del game show, Evil Rocky, che ha “accumulato tutta la conoscenza del mondo“.

Come funziona il gioco

“A determinati traguardi, i personaggi rapiti vengono rilasciati dai sotterranei di Rocky, con animazioni esclusive ispirate ai preferiti di Netflix“, ha spiegato Netflix. “Ogni quiz ha anche un finale definitivo, ma non vogliamo ancora dirti troppo. Dovrai giocare per vederlo“.

Trivia Quest consentirà agli spettatori di riprodurre gli episodi e accumulare punti in questo modo.

Questa non è la prima serie interattiva di Netflix. La piattaforma ha sperimentato programmi televisivi interattivi per bambini e adulti, da Black Mirror e Unbreakable Kimmy Schmidt a Minecraft: Story Mode e Cat Burglar.

Trivia Quest è il passo successivo nella piattaforma di gioco mobile di Netflix, lanciata all’interno dell’app mobile Netflix a novembre. La piattaforma ha introdotto cinque videogiochi a cui è possibile accedere tramite un abbonamento Netflix, tra cui Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up.