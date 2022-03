Intesa Sanpaolo: soldi rubati dai conti, ecco come riescono a truffare

Intesa Sanpaolo è uno dei nomi più alti sonanti all’interno del mondo delle banche in Italia e non solo. Secondo quanto riportato, i sistemi di sicurezza del noto istituto bancario sarebbero alle stelle, anche se spesso l’ingenuità degli utenti potrebbe comportare grossi problemi. Sta accadendo infatti durante questi giorni che è una nuova truffa sarebbe riuscita a portare via tanti soldi alle persone.

Si tratterebbe di un tentativo di phishing che fingerebbe un blocco del conto improvviso da rimediare solo con le proprie credenziali d’accesso. In questo modo quindi riuscirebbero a prendere pienamente il controllo del vostro conto corrente.

Intesa Sanpaolo è una delle banche più prese di mira: questo è il testo della nuova truffa che sta girando

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :