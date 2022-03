Sicuramente molto apprezzata per semplicità, personalizzazione e completezza, Instagram dispone anche di una valida alternativa tutta italiana. Gli store di Apple ed Android possono contare su un’applicazione valida anche dopo le minacce di Zuckerberg di procedere alla chiusura dei suoi social network in Europa.

Ciò di cui stiamo parlando va sotto il nome di Waveful, la migliore alternativa Instagram gratuita da usare su Android ed iOS senza compromessi. Scopriamo come funziona.

Waveful è il nuovo Instagram made in Italy

Creata nel 2020 dai fratelli Motta l’applicazione Waveful riprende appieno il successo di piattaforme come TikTok ed Instagram ma ne prende allo stesso tempo le distanze. Alcune funzionalità, infatti, sono altamente personalizzate e lontane dalla logica delle attuali piattaforme concorrenti.

Rilasciate nel 2020 si è nel tempo arricchita di interessanti particolari nel contesto della condivisione multimediale di immagini, video, registrazioni vocali e molto altro ancora. Il nome dell’app non è casuale con “Wave” che sta appunto a simboleggiare l’ondata id contenuti condivisibili attraverso l’applicazione che mette in campo i cosiddetti “Tsunami”, una delle caratteristiche più in vista della piattaforma. Giunti nel 2021, gli tsunami sono delle community condivise per categorie dove gli utenti possono iscriversi e postare contenuti settoriali.

Semplicità di utilizzo ed ampie possibilità sono le caratteristiche essenziali dell’app, esteticamente gradevole dopo gli ultimi aggiornamenti e munita di appositi badge nella parte alta della schermata per l’associazione di obiettivi raggiunti per like, visualizzazioni ed altro.

Presente anche la distruzione automatica dei messaggi ad intervelli predefiniti dall’utente di 6, 12, 24 e 48 ore. Non manca la modalità notte, le interazioni come il Superlike e l’editing dei contenuti. Ci sono anche i tag e gli audio senza video. Sicuramente un’alternativa Instagram da provare.