L’ormai famoso operatore di telefonia locale Iliad ha raggiunto il segmento Home con la presentazione e l’ufficializzazione della sua offerta Fibra. Sempre più persone si stanno affidando alla straordinaria trasparenza e velocità delle reti del gestore che attraverso la sua Iliadbox garantisce fino a 5 Gbps di banda in download.

Nel corso di questi ultimi giorni l’operatore ha rilasciato un importante aggiornamento per il suo router. Il firmware dovrebbe installarsi in maniera del tutto automatica palesando un restyling mirato dell’interfaccia utente. Nel caso non fosse così vi spieghiamo come procedere per effettuare l’update. Vediamo come fare.

Come aggiornare Iliadbox alla nuova versione del firmware

Come sempre si invita alla cautela nel corso di un’installazione firmware su router. Non bisogna scollegarsi dalla rete elettrica o interrompere di punto in bianco il processo di aggiornamento. Si raggiunge quindi il firmware 4.5.5-pre3 che aggiunge un rinnovato livello UI.

Se l’update non avviene automaticamente bisognerà riavviare il router procedendo dall’icona in basso a sinistra del menu avanzato o tramite il menu del display alla voce riavvio della stessa box.

La nuova tonalità grafica mostra un rosso diffuso a tutta la UI mentre sul fronte dei contenuti è stata resa disponibile la funzione per la rotazione dell’orario e delle scritte sul display box. Per modificare i parametri sarà sufficiente cliccare su “Parametri della iliadbox”/”Modalità avanzata”/Schermo”. Da qui potremo quindi impostare orientamento e luminosità dello schermo in modo facile e veloce.

Come vi state trovando con la nuova Fibra Iliad? Iliadbox fa il suo dovere? Lasciateci pure tutte le vostre personali impressioni commentando eventuali speed test tramite il box dei commenti.