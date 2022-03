Iliad non si ferma alle grandi occasioni che riguardano il campo della Fibra ottica. Nel corso delle prossime settimane, il provider francese metterà a disposizione dei suoi utenti una serie di ricche promozioni inerenti il campo della telefonia mobile.

La principale occasione per i clienti è senza dubbio la Giga 120. I clienti che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per gli utenti sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 rappresenta però soltanto la prima delle offerte per la telefonia mobile di Iliad. Gli utenti che decidono di attivare un piano ricaricabile infatti potranno contare anche su altre due promozioni come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 nel corso delle ultime settimane ha preso nei listini di Iliad lo spazio della vecchia Giga 50. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti e 80 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per gli utenti sarà di 7,99 euro al mese. Disponibile anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Oltre alla Giga 80, i clienti di Iliad avranno anche accesso alla Giga 40. In tale circostanza il prezzo previsto dal pubblico sarà di 6,99 euro. I clienti riceveranno chiamate e SMS illimitati verso tutti, 80 Giga per navigare in internet al semplice costo di 10 euro al mese.