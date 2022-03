Tutti i prodotti sono fortemente scontati da Expert, grazie ad una campagna promozionale che riesce effettivamente a convincere gli utenti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, riuscendo anche a risparmiare molto più del previsto.

Il volantino segue esattamente lo stesso iter delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che è stato attivato non solo in negozio, ma anche direttamente online sul sito ufficiale. Quest’ultimo, tuttavia, prevede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra che trovate mostrata a schermo.

Expert: le occasioni che nessuno deve mancare

Con il volantino Expert gli utenti hanno la possibilità di scoprire alcune ottime occasioni per risparmiare al massimo, a partire ad esempio dall’ultimo top di gamma della serie Galaxy FE, quale è l’S21 FE, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 549 euro. Una cifra ridottissima in confronto alla qualità generale del prodotto, e sopratutto alla sua recentissima commercializzazione.

Sempre nella medesima campagna promozionale, non mancano comunque modelli decisamente più economici, come Vivo Y33s, Realme GT Neo 2, Oppo A94, Motorola E20 o anche un ottimo TCL 20Y, tutti proposti a cifre decisamente ridotte rispetto al listino originario. Per i dettagli della campagna promozionale potete rifarvi direttamente alle pagine che trovate a questo indirizzo, ricordandovi che gli acquisti potranno tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo che effettivamente raggiungerete.