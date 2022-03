Con il volantino Euronics gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad una campagna promozionale assolutamente ricca di prezzi bassi ed economici, pensati proprio per permettere l’accesso a prodotti di qualità, senza mai spendere cifre troppo elevate.

La soluzione che troverete raccontata nel nostro articolo, tuttavia, risulta essere attiva solamente nei negozi fisici, ricordate infatti che i prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale, e che potrebbero presentare piccole differenze in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio che vi diamo non cambia rispetto alle scorse settimane, verificate di persona quanto è disponibile nel negozio più vicino alla vostra residenza.

Tornate sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono gratis i codici sconto Amazon più pazzi delle ultime settimane.

Euronics: offerte e prezzi da far girare la testa

Il volantino Euronics fa letteralmente perdere la testa agli utenti con la sua ampia possibilità di scelta di acquisto; il meccanismo resta in linea con quanto avevamo visto le scorse settimane da Trony, permettendo infatti la ricezione di uno sconto fisso, direttamente proporzionale alla spesa da sostenere.

L’idea è infatti di permettere al cliente di inserire nel proprio carrello tutti i prodotti che vuole (anche solo uno, ovviamente), e poi in cassa di scontare sullo scontrino (non parliamo di buoni sconto o di rimborsi), una cifra abbastanza interessante. I tagli che sarà necessario superare corrispondono a 450, 650, 1050 o 2300 euro, per avere in cambio 50, 100, 200 o 500 euro. I dettagli della campagna promozionale di Euronics sono attualmente disponibili nelle pagine che potete visualizzare collegandovi a questo link.