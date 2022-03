I prezzi sono fortemente in ribasso da Esselunga, data il lancio di una campagna promozionale che vuole assolutamente ritagliarsi un grande spazio nel cuore dei milioni di utenti che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare nuovi dispositivi, riuscendo a risparmiare il più possibile.

Con il volantino corrente, infatti, gli utenti possono davvero pensare di spendere poco, anche nel momento in cui volessero acquistare un top di gamma, sfruttando condizioni assolutamente vantaggiose. Sottolineiamo infatti essere presente la solita garanzia di 24 mesi, ma anche la variante no brand per tutta la telefonia mobile.

Esselunga, che occasioni: tutte le promozioni sono incredibili

Nuovi sconti vi attendono in questi giorni nei vari punti vendita di Esselunga, sono infatti disponibili due modelli di smartphone a prezzi assolutamente convenienti, e pronti a far risparmiare tutti gli utenti che vorranno acquistare. Il top di gamma da non lasciarsi sfuggire è chiaramente l’Apple iPhone 12, un modello del 2020/2021, ma ancora oggi più che interessante in termini di prestazioni generali; il suo prezzo di vendita corrisponde a 799 euro, e la variante distribuita prevede 128GB di memoria interna.

In caso contrario potete comunque decidere di buttarvi a capofitto sullo Xiaomi Redmi Note 8 2021, un modello molto economico, dato il prezzo finale inferiore ai 200, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali. La campagna promozionale può essere scoperta direttamente sul sito ufficiale, in modo da godere di un visione d’insieme degli ottimi sconti che l’azienda ha deciso di lanciare nel periodo corrente.