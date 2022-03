La nota piattaforma di contenuti multimediali Disney+ è una tra le più apprezzate fra gli utenti che hanno raggiunto una quota impressionante. Nonostante questo, all’azienda non basta e per il futuro vuole aumentare ulteriormente la propria utenza. Per fare questo, verranno adottate alcune novità e tra queste ci sarà anche un nuovo piano più economico ma con le pubblicità al suo interno.

Disney+ conferma: arriverà un piano più economico ma con le pubblicità

Disney+ ha intenzione di aumentare ulteriormente il numero dei propri utenti, che al momento ha già raggiunto ben 129,8 milioni. Come già accennato, per raggiungere questi obiettivi servono necessariamente dei cambiamenti e delle novità di rilievo.

Kareem Daniel, ovvero il Presidente di Disney Media and Entertainment Distribution, ha confermato in queste ultime ore che entro il 2022 arriverà un nuovo piano per gli utenti. Quest’ultimo si contraddistinguerà da quello attualmente disponibile per la sua convenienza, anche se l’azienda per il momento non ha rivelato il suo prezzo esatto.

Tuttavia, per poter avere un prezzo più basso, il nuovo piano dovrà necessariamente avere al suo interno le pubblicità. In un primo momento questo piano sarà distribuito ufficialmente negli Stati Uniti e poi successivamente verrà distribuito anche presso altri mercati durante il 2023.

Insomma, Disney+ ha dunque deciso di rendere più accessibile il suo catalogo proponendo questa nuova soluzione. Vi ricordiamo che la rivale Netflix sta già proponendo più piani per i suoi utenti, che variano in base al prezzo, al numero dei dispositivi collegati all’account e anche in base alla qualità video dei contenuti multimediali della piattaforma.