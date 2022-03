CoopVoce regala fino a 20 euro con le sue promo Evolution

La consueta battaglia tra i vari gestori di telefonia mobile continua e mette in difficoltà tutti i provider che non sono virtuali. Le grandi realtà come ad esempio Vodafone e TIM stanno risentendo infatti dell’improvvisa ondata di gestori come ad esempio CoopVoce.

Quest’ultimo in realtà è un po’ di tempo che va avanti alla grande grazie alle sue offerte migliori, le quali riescono ad includere nel prezzo contenuti strepitosi. Le promo Evolution sono infatti ancora disponibili e regalano 10 € a coloro che sottoscrivono la Promo. Se si tratterà di Soci Coop, il bonus corrisponderà a 20 € per ognuno.

CoopVoce prova ad effettuare una manovra di disturbo verso gli altri gestori con le sue offerte migliori

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS