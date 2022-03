Coop e Ipercoop catturano l’attenzione di milioni di consumatori sul territorio nazionale, con una campagna promozionale assolutamente convincente, nonché ricchissima di offerte che possono spingere anche il più restio all’acquisto di un nuovo prodotto.

Dovete sapere, infatti, che tutti i prezzi che trovate elencati nel nostro articolo sono disponibili solamente in negozio, non online o da altre parti. Oltre a questo, per cercare di avvicinare più utenti, gli stessi sono distribuiti con alcune condizioni: no brand, garanzia di 24 mesi ed ovviamente rateizzazione senza interessi, per una spesa superiore ai 199 euro.

Coop e Ipercoop: le nuove occasioni sono tutte molto interessanti

Coop e Ipercoop raccolgono una campagna promozionale di assoluto rispetto, infatti al suo interno si trovano prodotti di elevato interesse commerciale, tutti legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, con prezzi non superiori ai 300 euro.

I modelli che potrete acquistare in questi giorni sono Realme 8i e C11 2021, ma anche gli ottimi Galaxy A12 e Galaxy A52. Indipendentemente dal dispositivo che sceglierete, ricordiamo comunque che sono tutti distribuiti alle classiche condizioni, ovvero prevedono la garanzia della durata di 24 mesi, ed anche una variante no brand che punta fortissimo sul garantire aggiornamenti tempestivi, rispetto alle versioni brandizzate.

Tutte le nuove offerte del volantino Coop e Ipercoop sono raccolte direttamente al seguente indirizzo, in modo da avere una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende in questi giorni di sconti.