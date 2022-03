Gli sconti raggiungono livelli assolutamente impensabili, ed imprevisti, da Comet, data la presenza di una campagna promozionale veramente interessante, ricca di soluzioni che possano spingere al risparmio, ed anche offerte mai viste prima d’ora.

Il volantino non si allontana troppo da quanto avevamo già visto in passato, ricordando infatti che gli stessi prezzi sono da considerarsi attivi praticamente ovunque sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili sia in negozio che online, e che quest’ultimo permette di ricevere gratis la merce a domicilio (nel momento in cui il valore complessivo dell’ordine dovesse superare i 49 euro).

Premete qui e correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon completamente gratis, e non solo.

Comet shock: solo oggi i migliori sconti dell’anno

Grazie al volantino Comet, tutti gli utenti hanno in effetti la possibilità di approfittare di alcuni sconti decisamente interessanti, pensati per garantire un risparmio assolutamente degno di nota, anche nel momento in cui si volesse acquistare un top di gamma. Prendiamo ad esempio di mira il brand Samsung, in primis notiamo la presenza degli ultimi modelli: galaxy S22, S22 Ultra e S22+. I prezzi, in questo caso almeno, e giustamente oseremmo dire, sono molto vicini al listino originario, poiché partono da un minimo di 879 euro per il Galaxy S22, salendo poi a 1279 euro per il Galaxy S22 Ultra.

Nel caso in cui si volesse cercare di risparmiare il più possibile, il consiglio è di scendere verso il Galaxy A52, in vendita a 329 euro, passando anche per il Galaxy A12, disponibile all’acquisto a soli 149 euro. Se volete altri dettagli in merito, collegatevi qui.