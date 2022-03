La campagna promozionale di Carrefour prova ad assecondare le tantissime richieste dei consumatori italiani, sempre alla ricerca del massimo risparmio possibile, oltre che naturalmente la possibilità di mettere le mani su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Il volantino convince tutti con una lunghissima serie di riduzioni di prezzo, applicate sia su smartphone che beni di prima necessità, sebbene restino attive solamente nei negozi fisici. Da non dimenticare, infatti, che gli acquisti non potranno essere effettuati tramite il sito ufficiale, ma sarà sempre necessario affidarsi al negozio fisico.

Carrefour, le nuove offerte dai prezzi veramente bassissimi

Gli sconti del volantino Carrefour sono molto interessanti, e garantiscono al consumatore finale un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative. Il prodotto su cui si basa l’intera campagna promozionale, è infatti lo Xiaomi Redmi 9AT, uno smartphone di fascia bassa, in commercio da poco più di un anno ormai.

La sua scheda tecnica ne denota chiaramente la relativa scarsa qualità, sebbene sia perfettamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento. Più precisamente parliamo di una batteria da ben 5000mAh, per una autonomia incredibile, passando anche per display IPS LCD da 6,53 pollici di diagonale, ma anche processore quad-core, ed un comparto fotografico di tutto rispetto. Il volantino propone poco altro, in termini di tecnologia, se volete comunque godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende in questi giorni da Carrefour, collegatevi subito qui.