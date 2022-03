Xiaomi Mi Band 7 promette davvero bene a giudicare dalle primissime indiscrezioni: tra gli highlight possiamo segnalare display ancora più grande di quello del modello attuale, nonostante sia già più grande rispetto al precedente.

Le informazioni provengono dal blog tecnologico francese Logger, che ha trovato già diverse indicazioni sulla smart band rovistando nel codice di Zepp, che è l’app ufficiale di Amazfit. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Xiaomi Mi Band 7 ci stupirà ancora

Per chi non lo sapesse, Amazfit è un marchio di Huami, la società sussidiaria di Xiaomi che storicamente ha prodotto tutte le iterazioni della Mi Band. Il nome in codice del dispositivo è L66, e sono previsti almeno due modelli: M2129B1 e M2130B1. Al momento non è chiaro quali siano le differenze tra l’uno e l’altro.

Sicuramente il nuovo modello di smartband avrà un display più grande del precedente, o per lo meno sarà maggiore, anche se di poco: 192 x 490 pixel, contro i 152 x 486 pixel della Mi Band 6. Tra le risorse figurano ben 332 icone di attività, ma ci sono due varianti per ogni icona, suggerendo quindi la possibilità di scegliere tra due temi. Nel complesso quindi, sono previste 166 attività diverse, dagli scacchi alla corsa, dal motocross alla pole dancing.

Sarà aggiunto anche Smart Alarm, ovvero il monitoraggio del ciclo del sonno per capire il momento ideale del risveglio, quando il sonno è più leggero, nella mezz’ora antecedente all’ora impostata. Ci sono riferimenti a frasi come “Power Saving”, “Ultra Power Saving” e “Battery Saver Mode”. Pare che in questa modalità la smartband faccia solo tracking dei passi e monitoraggio basilare del sonno. Insomma non vediamo l’ora di scoprirla in tutta la sua interezza.