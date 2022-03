Whatsapp: Internet non prende? Nessun problema, ora l'app funziona anche senza!

Un sogno ambito da tutti, ma senza alcun dubbio inaspettato, si sta per avverare: Whatsapp funzionerà anche senza internet! Ora penserete: “ma fanno sul serio?” Certo che si! Continuate a leggere per scoprire come fare.

Whatsapp: come usare l’app senza connessione?

Per prima cosa è fondamentale scaricare l’applicazione Yoga VPN. Dopodiché bisognerà andare sulle impostazioni del nostro smartphone e proseguire su Reti mobili e poi su Nomi punti di accesso – APN. Da qui la strada è completamente in discesa. Ma ad un patto! Per far sì che il trucco funzioni non dovrete avere soldi sul vostro cellulare. Una volta effettuati tutti i passaggi dovrete cliccare su Avvio Rapido e successivamente WhatsApp. Et voilà, les jeux sont faits!

Un ulteriore trucco proposto di recente dall’app consiste nei collegamenti rapidi. In altre parole, nella versione Android di Whatsapp è possibile mettere “in evidenza” sul desktop una chat a scelta. In tal caso bisogna andare sulle impostazioni e selezionare blocca schermo. Dopodiché troveremo la voce “abbreviazioni”. Da qui si aprirà una finestra in cui compariranno due opzioni: “scorciatoia a sinistra” e “scorciatoia a destra”. Una volta viste le due voci, sarà possibile collegarle al nostro contatto WhatsApp.

Okay forse non ci state capendo molto. Ve lo spieghiamo in maniera più semplice e pratica. Se ad esempio abbiamo un contatto con cui ci sentiamo più spesso e siamo così pigri da non voler cliccare dapprima l’icona di Whatsapp, allora ci basterà associare alla scorciatoia il numero salvato in rubrica. In questo modo ci risparmieremo dei passaggi noiosi e sarà tutto più rapido.