Alcune persone hanno iniziato a ricevere un nuovo messaggio inoltrato direttamente dal team Meta attraverso la sua applicazione WhatsApp. Il contenuto appare non appena si apre la propria applicazione ad informarci di una novità di primo piano.

WhatsApp: cosa significa il nuovo messaggio che appare in sovraimpressione?

A partire dallo scorso 18 febbraio 2022 gli utenti europei iscritti al noto servizio di messaggistica istantanea hanno iniziato a ricevere una nuova informativa. Nel momento in cui si apre l’app appare quella che sembra una semplice nuova informativa per la privacy.

Molti utenti hanno cancellato il messaggio ritenendo che questo potesse rappresentare una comunicazione di poco conto. Ad onor del vero, invece, c’era l’obbligo di diffondere questo contenuto a seguito della richiesta di fare chiarezza sull’uso delle info personali degli utenti appartenenti alle piattaforme di messaggistica.

La lettera formale ricevuta da Meta alla fine di gennaio dalla Commissione UE aveva infatti riportato un pesante ammonimento. Il Commissario UE della Giustizia aveva infatti chiesto informazioni sulla condivisione dei dati perosnali degli utenti per fini commerciali.

Nel messaggio allegato apparso sugli smartphone degli utenti è stato possibile leggere:

“Nella nostra informativa, vogliamo fornirti maggiori dettagli sul come utilizzeremo i tuoi dati”.

Nel comunicato ufficiale si citano i seguenti punti:

Come utilizziamo i dati: abbiamo aggiunto informazioni più dettagliate sui dati che raccogliamo e utilizziamo, perché vengono conservati, quando vengono eliminati e quali servizi ci vengono forniti da terzi.

Operazioni a livello globale: abbiamo spiegato nel dettaglio il motivo per cui condividiamo i dati a livello internazionale per fornire il nostro servizio globale e in che modo questi dati vengono protetti.

Base giuridica per il trattamento dei dati: abbiamo aggiunto maggiori informazioni sulle basi giuridiche a cui ci affidiamo per il trattamento dei tuoi dati.

Gli utenti pertanto erano tenuti a leggere e diffondere l’informativa ricevuta. Per il resto non cambia niente con le conversazioni che mantengono inalterata la crittografia che impedisce intromissioni terze.